Курс на ЕС и НАТО. Вступили в силу изменения в Конституцию

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Сегодня, 21 февраля, на следующий день после промульгации закона - публикации его в газете "Голос Украины", вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют намерение Украины стать членом Европейского Союза и системы коллективной безопасности НАТО. Стремление Украины оформлено в виде закона под номером 9037.

В пояснительной записке сказано, что это будет "мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

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Пятый абзац преамбулы дополнен словами о подтверждении "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Также отменяется пункт 14 переходных положений Конституции, по которому военные базы на территории Украины могут использоваться иностранными воинскими формированиями на условиях аренды. Именно на таких условиях во временно оккупированном Крыму де-юре размещается Черноморский флот РФ.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не требует проведения всеукраинского референдума.

19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию по поводу курса на ЕС и НАТО. Подпись под документом он поставил на специальном заседании Верховной Рады в связи с годовщиной начала агрессии России против Украины.

7 февраля Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в ЕС и Организацию Североатлантического договора. Соответствующие изменения закреплены в Конституции в виде законопроекта под номером 9037.

LIGA.net публиковала поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде.