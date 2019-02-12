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12.02.2019, 10:41

Курс на ЕС и НАТО: Порошенко сказал, когда подпишет законопроект

Курс на ЕС и НАТО: Порошенко сказал, когда подпишет законопроект - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент подпишет изменения в Конституцию до 24 февраля

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Президент Петр Порошенко подпишет законопроект об изменениях в Конституцию по закреплению курса на вступление страны в Евросоюз и НАТО уже на следующей неделе. Об этом он заявил на форуме Dragon Capital в Киеве.

"Верховная Рада поддержала инициативу президента по закреплению курса в ЕС и НАТО. На следующей неделе закон подпишу и я. Взял публичное обязательство не позднее, чем в 2023 году подать заявку на присоединение к ЕС и получить план действий относительно членства (в Альянсе). Уверен, бизнесмены станут нашими лоббистами", - заявил он.

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7 февраля Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в ЕС и Организацию Североатлантического договора. Соответствующие изменения закреплены в Конституции в виде законопроекта под номером 9037.

LIGA.net опубликовала поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде.

Читайте также: Украина вписала курс на НАТО и ЕС в Конституцию. Что это означает

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Теги: петр порошенко, нато, евросоюз, подпись, конституция
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