Латвия присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
09.08.2023, 17:55
Кришьянис Кариньш (Фото: EPA)
Латвия стала еще одной страной, которая присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
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"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии России столько, сколько это потребуется", – говорится в сообщении.
Глава латвийского правительства добавил, что страна ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины.
- По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
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