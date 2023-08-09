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Латвия присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 17:55
Латвия присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины - Фото
Кришьянис Кариньш (Фото: EPA)

Латвия стала еще одной страной, которая присоединилась к декларации G7 в поддержку Украины. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии России столько, сколько это потребуется", – говорится в сообщении.

Глава латвийского правительства добавил, что страна ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины.

  • По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до того, как Украина вступит в НАТО.
  • В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

Читайте также: Путин не переживет Украину с гарантиями безопасности от союзников – Блинкен

Наталья Медведева
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ЛатвияКришьянис Кариньшгарантии безопасности
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