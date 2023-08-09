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Латвія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 17:55
Латвія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України - Фото
Кріш'яніс Каріньш (Фото: EPA)

Латвія стала ще однією країною, яка приєдналася до декларації G7 на підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

"Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі проти агресії Росії стільки, скільки це потрібно", – йдеться у повідомленні.

Глава латвійського уряду додав, що країна очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу з російської агресії проти України.

  • За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
  • У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Наталія Медведєва
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