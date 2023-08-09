Латвія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Латвія стала ще однією країною, яка приєдналася до декларації G7 на підтримку України. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

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"Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі проти агресії Росії стільки, скільки це потрібно", – йдеться у повідомленні.

Глава латвійського уряду додав, що країна очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу з російської агресії проти України.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.

У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

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