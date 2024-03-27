Латвия продаст "Дом Москвы" в Риге и отдаст деньги Украине

"Дом Москвы" (Фото: российские СМИ)

Здание культурно-делового центра "Дом Москвы" с земельным участком в Риге выставят на продажу, а полученные средства будут направлены нп поддержку Украины. Соответствующее решение вчера, 26 марта, приняло латвийское правительство.

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Ранее "Дом Москвы", расположенный в центре Риги по улице Марияс, принадлежал структурам, связанным с правительством российской столицы. В решении правительства Латвии утверждается, что РФ использовала здание для реализации проектов, посредством которых распространяла кремлевские нарративы и оправдывала свои агрессивные действия.

В январе парламент Латвии национализировал здание и земельный участок под ним. Теперь же правительство приняло решение продать объект на аукционе и передать средства Украине. Организация аукциона возложена на Министерство финансов Латвии.

По данным Государственной земельной службы Латвии, цена здания составляет более 2,3 млн евро, а земельного участка – свыше 517 000 евро.

Из полученной от продажи суммы вычтут административные расходы, а остальные средства передадут Украине. Однако Сейму необходимо внести специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.

В докладе, рассмотренном правительством, отмечается, что объект, возможно, и не удастся продать быстро, так что соглашение в текущем году может не состояться.

15 февраля в Латвии вступила в силу законная конфискация автомобилей на российской регистрации. Изъятые авто будут передавать Украине.

15 марта премьер-министр Латвии Силиня заявила, что поддерживает идею отправки войск НАТО в Украину для обучения военнослужащих.

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