Путин уйдет, но Россия продолжит оставаться угрозой для Европы — глава МИД Латвии

Кариньш сказал, что империализм в России сохранится после конца войны и ухода Путина

Кришьянис Кариньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Смерть или уход с должности диктатора Владимира Путина не изменит империалистической и агрессивной сути России. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью газете The Telegraph.

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По его словам, Россия сегодня — это "довольно глубокая философия, принятая обществом".

"Она по-прежнему является империалистической страной, смотрящей на мир так, как некоторые европейские страны смотрели, может быть, 100, 150 лет назад", — сказал Кариньш.

Он отметил, что когда Путин уйдет, то имперские претензии России будут продолжать угрожать Европе и странам НАТО.

"Нам еще долгое время придется иметь дело с проблемной и опасной Россией. Даже после окончания этой войны – а все войны рано или поздно заканчиваются – у нас в России все равно останется проблема, которая не будет напрямую связана с правлением Путина", — заявил дипломат.

19 января министр обороны Латвии Спрудс, его коллеги из Литвы Анушаускас и Эстонии Певкур подписали соглашение о создании Балтийской оборонной линии для укрепления восточной границы региона и НАТО.

21 января президент Литвы Науседа заявил, что ЕС должен играть более активную роль в помощи Украине, а также отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в усилении военного потенциала Литвы и ЕС.

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

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