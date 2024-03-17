Путін піде, але Росія продовжуватиме залишатися загрозою для Європи — глава МЗС Латвії

Каріньш сказав, що імперіалізм у Росії збережеться після кінця війни та відходу Путіна

Криш'яніс Каріньш (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Смерть чи звільнення з посади диктатора Володимира Путіна не змінить імперіалістичної та агресивної суті Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш в інтерв'ю газеті The Telegraph.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Росія сьогодні – це "досить глибока філософія, прийнята суспільством".

"Вона, як і раніше, є імперіалістичною країною, яка дивиться на світ так, як деякі європейські країни дивилися, можливо, 100, 150 років тому", – сказав Каріньш.

Він зазначив, що коли Путін піде, то імперські претензії Росії продовжуватимуть загрожувати Європі та країнам НАТО.

"Нам ще довгий час доведеться мати справу з проблемною та небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни – а всі війни рано чи пізно закінчуються – у нас у Росії все одно залишиться проблема, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", – заявив дипломат.

19 січня міністр оборони Латвії Спрудс, його колеги з Литви Анушаускас та Естонії Певкур підписали угоду про створення Балтійської оборонної лінії для зміцнення східного кордону регіону та НАТО.

21 січня президент Литви Науседа заявив, що ЄС має відігравати більш активну роль у допомозі Україні, а також зазначив, що наразі існує нагальна потреба у посиленні військового потенціалу Литви та ЄС.

Головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

Читайте також: МЗС Литви про можливість нападу Росії: Ми відчуваємо холод війни на нашій шиї – відео