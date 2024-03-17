Путін піде, але Росія продовжуватиме залишатися загрозою для Європи — глава МЗС Латвії
Смерть чи звільнення з посади диктатора Володимира Путіна не змінить імперіалістичної та агресивної суті Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш в інтерв'ю газеті The Telegraph.
За його словами, Росія сьогодні – це "досить глибока філософія, прийнята суспільством".
"Вона, як і раніше, є імперіалістичною країною, яка дивиться на світ так, як деякі європейські країни дивилися, можливо, 100, 150 років тому", – сказав Каріньш.
Він зазначив, що коли Путін піде, то імперські претензії Росії продовжуватимуть загрожувати Європі та країнам НАТО.
"Нам ще довгий час доведеться мати справу з проблемною та небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни – а всі війни рано чи пізно закінчуються – у нас у Росії все одно залишиться проблема, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", – заявив дипломат.
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