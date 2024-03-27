Латвія продасть "Дім Москви" в Ризі й віддасть гроші Україні

"Дім Москви" (Фото: російські ЗМІ)

Будівлю культурно-ділового центру "Дім Москви" з земельною ділянкою в Ризі виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують на підтримку України. Відповідне рішення вчора, 26 березня, ухвалив латвійський уряд.

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Раніше "Дім Москви", розташований в центрі Риги на вулиці Маріяс, належав структурам, пов’язаним з урядом російської столиці. У рішенні уряду Латвії стверджується, що РФ використовувала будівлю для реалізації проєктів, за допомогою яких поширювала кремлівські наративи та виправдовувала свої агресивні дії.

У січні парламент Латвії націоналізував будівлю і земельну ділянку під нею. Тепер уряд ухвалив рішення продати об’єкт на аукціоні й передати кошти Україні. Організація аукціону покладена на Міністерство фінансів Латвії.

За даними Державної земельної служби Латвії, ціна будівлі становить понад 2,3 млн євро, а земельної ділянки – понад 517 000 євро.

З отриманої від продажу суми вирахують адміністративні витрати, а решту коштів передадуть Україні. Однак Сейму необхідно внести спеціальні поправки до закону про підтримку мешканців України.

У доповіді, розглянутій урядом, наголошується, що об'єкт, можливо, і не вдасться продати швидко, тож угода у поточному році може не відбутися.

15 лютого у Латвії набула чинності законна конфіскація автомобілів на російській реєстрації. Вилучені авто передаватимуть Україні.

15 березня прем'єр-міністерка Латвії Сіліня заявила, що підтримує ідею відправлення військ НАТО в Україну для навчання військовослужбовців.

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