Латвия выделит полмиллиона евро на генераторы для украинских СМИ

Правительство Латвии решило выделить из бюджета 559 640 евро на дизельные генераторы для украинских государственных масс-медиа. Об этом сообщает Delfi.

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Инициатива о поддержке украинских СМИ исходило от министерства культуры Латвии, по его ходатайству правительство страны выделило на закупку дизельных генераторов 559 640 евро из госбюджета по статье о непредвиденных расходах.

Средства для приобретения дизельных генераторов будут переданы в Совет общественных электронных СМИ (SEPLP).

Издание напоминает, что 29 июня во Львове министерства культуры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии и Украины подписали Львовскую декларацию, которая оговаривает возможность создания специального фонда поддержки культурного наследия и деятельности украинских государственных СМИ.

16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинские предприниматели уже импортировали в страну 500 000 маломощных генераторов.

Сергій Бережний

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