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26.02.2019, 21:45

Лауреат "Оскара" призвал Кремль освободить Сенцова

Лауреат "Оскара" призвал Кремль освободить Сенцова - Фото
Альфонсо Куарон (фото - ЕРА)

PEN America опубликовала фото Альфонсо Куарона со значком FreeSentsov

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Лауреат премии "Оскар" мексиканский режиссер Альфонсо Куарон призвал страну-агрессора РФ освободить незаконно удерживаемого украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом в Facebook сообщает правозащитная организация PEN America.

"Лауреат Оскара Альфонсо Куарон присоединился к нам в призыве освободить украинского режиссера Олега Сенцова вчера вечером", - сказано в сообщении.

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Куарон со своим фильмом "Рома" победил в трех номинациях "Оскара" - Лучший режиссер, Лучший оператор и Лучший иностранный фильм.

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Теги: кремль, сенцов, оскар, Куарон
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