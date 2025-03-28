Лауреатом всемирного фотоконкурса стал сотрудник пропагандистского российского TACC

С 2015 года Терещенко "документировал конфликт на востоке Украины, а затем начал освещать российско-украинскую войну"

Михаил Терещенко (Фото: World Press Photo 2025)

Фотограф из крупнейшего пропагандистского агентства России TACC стал лауреатом World Press Photo 2025 за фотографию протестов в Грузии. Об этом говорится на сайте фотоконкурса.

Среди победителей в конкурсе по Европейскому региону – Михаил Терещенко. На сайте организации указано, что он присоединился к штату TACC в 2017 году.

С 2015 года Терещенко "документировал конфликт на востоке Украины, а затем начал освещать российско-украинскую войну". Он также "освещает главные новости в России и за границей".

В фотоконкурсе World Press Photo 2025 Терещенко получил награду за фотографию протестов в Грузии. По мнению жюри, это "важная глобальная история", документирующая массовые антиправительственные протесты в Грузии на фоне обжалуемых выборов, эскалации напряженности между пророссийскими и проевропейскими политиками, а также повторного внесения законопроекта об "иностранных агентах".

Фотография Терещенко

Накануне в интервью TACC Терещенко рассказал, что несколько лет назад уже подавал снимки разрушенного оккупационной российской армией Мариуполя на премию World Press Photo. Подобно другим российским пропагандистам, он называет уничтожение украинского города "освобождением".

В Гааге в Нидерландах планируют показать пропагандистский фильм о войне против Украины "Русские на войне". По этому поводу посольство Украины выразило глубокую обеспокоенность.