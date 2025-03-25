Фильм "Русские на войне" хотят показать в Нидерландах. Посольство отреагировало

Посольство Украины в Нидерландах (Фото: Bart Maat/EPA)

В Гааге в Нидерландах планируют показать пропагандистский фильм о войне против Украины "Русские на войне". По этому поводу посольство Украины выразило глубокую обеспокоенность.

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Дипломатическая миссия будет расценивать любую поддержку показа фильма как содействие информационным усилиям России против Украины. В посольстве также ожидают, что показы "Русские на войне" будут отменены.

"Украина глубоко ценит поддержку Нидерландов и голландского народа. Мы очень надеемся на ваше понимание и сотрудничество в этом вопросе", – отметило посольство Украины в Нидерландах.

По информации департамента защиты национальной государственности Службы Безопасности Украины, "Русские на войне" являются элементом специальной информационно-психологической операции спецслужб России.

СБУ начала против режиссера фильма Анастасии Трофимовой уголовное производство по статье об оправдании и признании правомерности российской агрессии. Также она признавала нарушение госграницы Украины для создания фильма.