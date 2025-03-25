Фильм "Русские на войне" хотят показать в Нидерландах. Посольство отреагировало
В Гааге в Нидерландах планируют показать пропагандистский фильм о войне против Украины "Русские на войне". По этому поводу посольство Украины выразило глубокую обеспокоенность.
Дипломатическая миссия будет расценивать любую поддержку показа фильма как содействие информационным усилиям России против Украины. В посольстве также ожидают, что показы "Русские на войне" будут отменены.
"Украина глубоко ценит поддержку Нидерландов и голландского народа. Мы очень надеемся на ваше понимание и сотрудничество в этом вопросе", – отметило посольство Украины в Нидерландах.
По информации департамента защиты национальной государственности Службы Безопасности Украины, "Русские на войне" являются элементом специальной информационно-психологической операции спецслужб России.
СБУ начала против режиссера фильма Анастасии Трофимовой уголовное производство по статье об оправдании и признании правомерности российской агрессии. Также она признавала нарушение госграницы Украины для создания фильма.
- В сентябре 2024 года показ "Русских на войне" пытались отменить на кинофестивале в канадском Торонто.
- Также показ фильма планировали на кинофестивале в швейцарском Цюрихе.