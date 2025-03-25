Фільм "Росіяни на війні" хочуть показати в Нідерландах. Посольство відреагувало

Посольство України в Нідерландах (Фото: Bart Maat/EPA)

В Гаазі у Нідерландах планують показати пропагандистський фільм про війну проти України "Росіяни на війні". З цього приводу посольство України висловило глибоку стурбованість.

Дипломатична місія розцінюватиме будь-яку підтримку показу фільму як сприяння інформаційним зусиллям Росії проти України. У посольстві також очікують, що покази "Росіяни на війні" будуть скасовані.

"Україна глибоко цінує підтримку Нідерландів і голландського народу. Ми дуже сподіваємося на ваше розуміння та співпрацю в цьому питанні", – зазначило посольство України в Нідерландах.

За інформацією департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України, "Росіяни на війні" є елементом спеціальної інформаційно-психологічної операції спецслужб Росії.

СБУ почала проти режисерки фільму Анастасії Трофімової кримінальне провадження за статтею про виправдання та визнання правомірності російської агресії. Також вона визнавала порушення держкордону України для створення фільму.