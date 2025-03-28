Лауреатом всесвітнього фотоконкурсу став працівник пропагандистського російського TACC

Зазначається, що з 2015 року Терещенко "документував конфлікт на сході України, а потім почав висвітлювати російсько-українську війну"

Михайло Терещенко (Фото: World Press Photo 2025)

Фотограф із найбільшого пропагандистського агентства Росії TACC став лауреатом World Press Photo 2025 за світлину з протестів у Грузії. Про це йдеться на сайті фотоконкурсу.

Серед переможців у конкурсі з Європейського регіону – Михайло Терещенко. На сайті організації вказано, що він доєднався до штату TACC у 2017 році.

Зазначається, що з 2015 року Терещенко "документував конфлікт на сході України, а потім почав висвітлювати російсько-українську війну". Він також "висвітлює головні новини в Росії та за кордоном".

У фотоконкурсі World Press Photo 2025 Терещенко отримав нагороду за світлину протестів у Грузії. На думку журі, це "важлива глобальна історія", що документує масові антиурядові протести в Грузії на тлі оскаржуваних виборів, ескалації напруженості між проросійськими та проєвропейськими політиками, а також повторного внесення законопроєкту про "іноземних агентів".

Світлина Терещенка

Напередодні в інтерв'ю TACC Терещенко розповів, що кілька років тому вже подавав знімки зруйнованого окупаційною російською армією Маріуполя на премію World Press Photo. Подібно до інших російських пропагандистів, він називає знищення українського міста "визволенням".

У Гаазі в Нідерландах планують показати пропагандистський фільм про війну проти України "Росіяни на війні". Щодо цього посольство України висловило глибоку стурбованість.