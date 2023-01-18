Лавров отверг переговоры РФ с Зеленским. МИД: Уже никто не обращает внимания на их слова

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что о переговорах Кремля с президентом Владимиром Зеленским насчет мирного плана последнего "речи быть не может", еще раз подтверждает, что оккупантам не нужен никакой мир. Об этом заявил в Facebook представитель украинского МИД Олег Николенко, добавив, что "наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ".

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"Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России", – написал дипломат.

По его словам, все подобные публичные маневры представителей российского режима о "готовности к переговорам", "перемирии на Рождество", ожидание "реальных предложений Запада" – "лишь дымовая завеса для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине".

Николенко напомнил, что формула мира от Зеленского получила "широкую международную поддержку".

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"Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу. <...> Украина победит, а Россия – проиграет. О другом не может быть и речи", – подчеркнул он.

Дипломат заверил, что внешнеполитическое ведомство продолжает работу над тем, чтобы Силы обороны получили танки, системами ПРО/ПВО, боеприпасы, обучение военнослужащих, финансы и ракеты большой дальности.

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Євген Пилипенко

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