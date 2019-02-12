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12.02.2019, 13:52

Лавров ответил на требование ЕС выполнить минские соглашения

Лавров ответил на требование ЕС выполнить минские соглашения - Фото
Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Глава МИД РФ назвал бесперспективным требование ЕС выполнить минские соглашения

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Занимаемая Европейским союзом (ЕС) позиция о восстановлении отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей бесперспективна. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

"С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию", - сказал Лавров.

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Он в очередной раз обвинил украинские власти якобы в саботаже минских соглашений.

12 февраля посольство США в Украине заявило, что страна-агрессор Россия на протяжении четырех лет не придерживается минских соглашений.

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Теги: война, Донбасс, мид рф, Сергей Лавров, минские соглашения
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