Сергей Лавров (фото - пресс-служба МИД РФ)

Занимаемая Европейским союзом (ЕС) позиция о восстановлении отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей бесперспективна. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

"С нашей стороны была подчеркнута бесперспективность занятой Брюсселем позиции в отношении того, что нормализация отношений с Россией возможна только после выполнения Москвой минских договоренностей по украинскому урегулированию", - сказал Лавров.

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Он в очередной раз обвинил украинские власти якобы в саботаже минских соглашений.

12 февраля посольство США в Украине заявило, что страна-агрессор Россия на протяжении четырех лет не придерживается минских соглашений.