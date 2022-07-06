UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лавров пожаловался на публикацию разговора Путина и Макрона. В МИД Украины отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 18:34
Лавров пожаловался на публикацию разговора Путина и Макрона. В МИД Украины отреагировали - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала "Дом")

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал "диссоциативным расстройством в российской дипломатии" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Франция якобы нарушает дипломатическую этику, публикуя разговор российского диктатора Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, состоявшийся перед полномасштабным вторжением.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщают пропагандистские росСМИ, сегодня на пресс-конференции Лавров заявил, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей. Также ранее представительница МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Париж якобы нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой, и пожаловалась, что во время разговора присутствовала съемочная группа.

Николенко в ответ на это сказал, что Лавров "вспомнил" о дипломатической этике, но "забыл вспомнить", что российское ведомство без разрешения публиковало в ноябре 2021 года конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата.

"Вот и получается некое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", – добавил Николенко.

СПРАВКА. 17 ноября 2021 года МИД России опубликовал переписку Лаврова с его французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и немецким - Хайко Маасом.

Ле Дриан и Маас 4 ноября писали, что не могут согласиться с предложенными Лавровым тезисами о "внутриукраинском конфликте" и "посреднической роли России наряду с ОБСЕ" в минской Трехсторонней контактной группе. Они также писали, что в нормандском формате не будут поддержаны положения о налаживании "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". 

16 ноября Лавров написал, что Россия "все чаще сталкивается с искажением ее позиции и роли" в "конфликте" на Донбассе – и 17 ноября опубликует эту переписку. 

  • 25 июня во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война".

Читайте также: Госдеп: Блинкен не будет встречаться с Лавровым на саммите G20 из-за войны в Украине

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД владимир путин франция Сергей Лавров дипломатия эмманюэль макрон олег николенко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 