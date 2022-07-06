Лавров пожаловался на публикацию разговора Путина и Макрона. В МИД Украины отреагировали

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал "диссоциативным расстройством в российской дипломатии" заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Франция якобы нарушает дипломатическую этику, публикуя разговор российского диктатора Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, состоявшийся перед полномасштабным вторжением.

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Как сообщают пропагандистские росСМИ, сегодня на пресс-конференции Лавров заявил, что "дипломатическая этика" не предполагает односторонней утечки таких записей. Также ранее представительница МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что Париж якобы нарушил конфиденциальность переговоров с Москвой, и пожаловалась, что во время разговора присутствовала съемочная группа.

Николенко в ответ на это сказал, что Лавров "вспомнил" о дипломатической этике, но "забыл вспомнить", что российское ведомство без разрешения публиковало в ноябре 2021 года конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата.

"Вот и получается некое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое", – добавил Николенко.

СПРАВКА. 17 ноября 2021 года МИД России опубликовал переписку Лаврова с его французским коллегой Жан-Ивом ле Дрианом и немецким - Хайко Маасом. Ле Дриан и Маас 4 ноября писали, что не могут согласиться с предложенными Лавровым тезисами о "внутриукраинском конфликте" и "посреднической роли России наряду с ОБСЕ" в минской Трехсторонней контактной группе. Они также писали, что в нормандском формате не будут поддержаны положения о налаживании "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". 16 ноября Лавров написал, что Россия "все чаще сталкивается с искажением ее позиции и роли" в "конфликте" на Донбассе – и 17 ноября опубликует эту переписку.

25 июня во Франции опубликовали содержание телефонного разговора Макрона и Путина, который состоялся 20 февраля, накануне полномасштабного вторжения России в Украину. Детали разговора транслировались в документальном фильме "Президент, Европа и война".

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Оксана Житнюк

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