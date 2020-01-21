Легализация оружия. В МВД сообщили детали подготовки закона

Министерство внутренних дел готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия. Об этом заявил замглавы МВД Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы подтверждаем свою готовность выступить лидером и координатором в международном проекте контроля оборота оружия. Для нас необходим комплексный подход по всем жизненным циклам оружия: от момента его создания до момента вывода из обращения и утилизации", - сказал Гончаров.
По его словам, важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия.
"Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы соответствовал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности", - добавил Гончаров.
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