Легализация оружия. В МВД сообщили детали подготовки закона

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Министерство внутренних дел готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия. Об этом заявил замглавы МВД Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы подтверждаем свою готовность выступить лидером и координатором в международном проекте контроля оборота оружия. Для нас необходим комплексный подход по всем жизненным циклам оружия: от момента его создания до момента вывода из обращения и утилизации", - сказал Гончаров.

По его словам, важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия.

"Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который бы соответствовал европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности", - добавил Гончаров.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

За пару дней до его ответа "слуги народа" зарегистрировали законопроект об оружии.

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