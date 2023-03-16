Легкие танки AMX-10 RC от Франции уже в Украине, часть отправились на передовую – Лекорню

Французские боевые танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Le Figaro.

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Лекорню заявил о прибытии в Украину легких боевых танков AMX-10 RC, выступая перед комиссией по обороне Национального собрания Франции.

"Некоторые уже отправились на передовую", – сказал Лекорню, не уточнив количество доставленных машин.

На вооружении французской армии находятся 247 танков AMX-10 RC, но неизвестно, сколько из них остаются в боеспособном состоянии, отметили в Минобороны Франции.

Эти легкие танки стоят на вооружении с 1981 года и применялись во время первой войны в Персидском заливе, в Афганистане и в Сахеле.

AMX-10 RC – очень мобильные и могут использоваться для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки во время боя.

Танк AMX-10 RC имеет 105-мм орудие, способное вести огонь на 2000 метров, с боезапасом в 38 снарядов, а также на нем установлен 7,62-мм пулемет.

13 января сообщалось, что Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.

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Наталія Медведєва

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