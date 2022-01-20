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"Личное мнение". Вице-премьер Словакии объяснил свое заявление о Крыме и санкциях

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 21:09
Рихард Сулик (фото - ЕРА)

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил, что его партия Свобода и солидарность (SAS) осуждает аннексию Крыма Россией. Он назвал личным мнением свои слова о том, что "россияне не вернут Крым". Об этом Сулик сообщил в комментарии Крым.Реалии.

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"Мы никогда не признаем насильственное изменение границ и поддерживаем дипломатические усилия Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности", – говорится в ответе Сулика, который заявил, что выразил личное мнение, когда сказал – "россияне не вернут Крым".

Также в ответе редакции Сулик прокомментировал свое заявление о том, что введенные санкции против России "наносят ущерб экономике Словакии".

"Мое мнение было об экономическом эффекте. Я никогда не сомневался в политическом эффекте торговых санкций", – сообщил Сулик.

  • В интервью словацкому изданию Pravda Сулик заявил, что "россияне не вернут Крым", а введенные санкции против России "наносят ущерб экономике Словакии".
  • В МИД Украины в комментарии Liga.net заявление Сулика назвали неприемлемым, подвергающим сомнению территориальную целостность Украины.
  • В правительстве Словакии заявили, что официальная позиция страны расходится со словами вице-премьера Рихарда Сулика – государство входит в коалицию стран, осуждающих действия России.

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Наталия Медведева
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Крым словакия рихард сулик
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