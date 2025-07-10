Лидер республиканцев в Сенате надеется принять новые санкции против России до августа

Джон Тун (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун надеется, что законопроект о введении санкций против РФ будет принят до августовских каникул. Об этом сообщает Хилл.

По словам Туна, вопрос о голосовании по законопроекту Грэма-Блюменталя в ближайшие недели все еще остается открытым, но на это возлагаются большие надежды.

"Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва", – заявил Тун.

Он добавил, что Сенат работает с администрацией американского президента и Палатой представителей, чтобы придать документу "окончательный вид".

"Очевидно, что в Сенате существует огромная поддержка со стороны обеих партий. Я думаю, что это разделяют и в Палате представителей. Белый дом очень заинтересован в попытках представить это в форме, которую мы можем обсудить и [донести] до всех заседаний Сената", – сказал он.

Как отмечает издание, сенаторы-республиканцы чувствуют себя увереннее в отношении принятия закона о санкциях против России в этом месяце после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за усиление наступательных действий против украинских городов.