Лідер республіканців у Сенаті сподівається ухвалити нові санкції проти Росії до серпня

Джон Тун (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун сподівається, що законопроєкт про запровадження санкцій проти РФ вдасться ухвалити до серпневих канікул. Про це повідомляє The Hill.

За словами Туна, голосування за законопроєкт Грема-Блюменталя у найближчі тижні все ще залишається відкритим питанням, але на це є великі сподівання.

"Я сподіваюся, що ми зможемо винести його на розгляд до серпневої перерви", – заявив Тун.

Він додав, що Сенат працює з адміністрацією американського президента та Палатою представників, щоб надати документу "готовий вигляд".

"Очевидно, що у Сенаті, існує величезна двопартійна підтримка. Я думаю, що це поділяють і в Палаті представників. Білий дім дуже залучений до спроб представити це у формі, яку ми можемо обговорити й [донести] до всіх засідань Сенату", – сказав він.

Як зазначає видання, республіканці в Сенаті почуваються впевненіше щодо ухвалення закону про санкції проти Росії цього місяця після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за посилення нападів на українські міста.