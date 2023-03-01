Лидер республиканцев в Сенате призвал увеличить расходы на оборону. Причина: РФ и Китай
Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал увеличить расходы на оборону на фоне растущей угрозы России и Китая. Об этом он сказал во время общения с прессой, цитирует его агентство Reuters.
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По его словам, США необходимо продолжать укреплять оборону, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Москвы и Пекина.
Сенатор заявил, что другим странам НАТО также стоит уделять больше внимания обороне.
"У нас есть не только Россия и Украина, но у нас есть постоянная задача встретиться с Китаем в будущем", — сказал Макконнелл.
Он отметил, что союзники США во всем мире сосредоточены на том, чтобы расходы на оборону соответствовали растущим потребностям.
- Перед выборами в Конгресс Макконнелл призвал увеличить поставки оружия.
- Он выступает за передачу Украине ракет ATACMS, больших беспилотников и танков западного образца.
- Макконнелл заявил, что Китай объединился с Ираном, чтобы помогать РФ в войне против Украины.
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