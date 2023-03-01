Лидер республиканцев в Сенате призвал увеличить расходы на оборону. Причина: РФ и Китай

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл призвал увеличить расходы на оборону на фоне растущей угрозы России и Китая. Об этом он сказал во время общения с прессой, цитирует его агентство Reuters.

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По его словам, США необходимо продолжать укреплять оборону, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Москвы и Пекина.

Сенатор заявил, что другим странам НАТО также стоит уделять больше внимания обороне.

"У нас есть не только Россия и Украина, но у нас есть постоянная задача встретиться с Китаем в будущем", — сказал Макконнелл.

Он отметил, что союзники США во всем мире сосредоточены на том, чтобы расходы на оборону соответствовали растущим потребностям.

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Дмитро Гриниченко

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