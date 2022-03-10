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Лидеры Европы, ваши поступки будут оценивать потомки: Украину пора принимать в ЕС – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 16:24
Лидеры Европы, ваши поступки будут оценивать потомки: Украину пора принимать в ЕС – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Руководителям стран-членов Евросоюза пора принимать историческое решение о принятии Украины в ЕС и тем самым войти в историю настоящими лидерами. Имена будут неизгладимо ассоциироваться с поступками и словами, сделанными и сказанными в это критическое время, пишет в колонке для Financial Times министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы свое (решение) приняли. Лидеры ЕС, ныне ваша очередь творить историю", – призвал он.

Он подчеркнул, что сейчас – "действительно темные и исторические времена", и поступки каждого так или иначе войдут в историю, а будущие поколения будут оценивать каждого политика, лидера, нацию. Именно поэтому сейчас нужны "великие и исторические решения", добавил министр.

"Украина, ее президент Зеленский и украинский народ уже сделали свой выбор в пользу добра, какой бы тяжелой, кровавой и страшной ни была борьба со злом. Это то, что мы защищаем и мы не отступим от наших фундаментальных ценностей. <...> Мы защищаем видение целостной, свободной и мирной Европы. Мы отвергаем видение Европы как поля битвы, разделенного на сферы влияния как во времена холодной войны", – подчеркнул глава МИД.

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Такой шаг коллективного руководства ЕС привел бы к "огромному толчку надежды для украинского народа", и сейчас она нам нужна как никогда. Да, пишет Кулеба, "это явно не классический процесс вступления в ЕС", который длится годами и сосредотачивается на технических и экономических нюансах.

"Но решение сейчас сделать Украину членом ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее стран и лидеров. Приняв такое решение, европейцы будут гордиться им – гордиться тем, что стали на правильную сторону истории и сделали моральный выбор на века", – пишет он.

Обращаясь к скептикам, глава внешней дипломатии Украины указал: не переживайте, лидер российских оккупантов Владимир Путин "зациклен на наших стремлениях в НАТО, но не на нашем вступлении в ЕС", и аргумент, что вступление в ЕС может якобы как-то усугубить ситуацию, неубедителен.

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Кулеба напомнил еврочиновникам, что опросы общественного мнения демонстрируют сильнейшую поддержку гражданами ЕС такого шага. Более того, отметил он, членство Украины значительно укрепило бы ЕС.

"Сегодня Украина является мощной силой добра, храброй и разумной нацией, которая внесет большой вклад в политическую, экономическую, культурную и социальную силу ЕС после завершения этой войны. Для ЕС будет вопросом престижа и силы иметь в своем составе такую ​​страну, как Украина", – подытожил глава МИД.

Евгений Пилипенко
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дмитрий кулеба евросоюз
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