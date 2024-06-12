Лидеры G7 согласовали передачу Украине $50 млрд из доходов от российских активов – AFP

Саммит Большой семерки продлится с 13 по 15 июня – тогда и должно быть принято окончательное решение

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Лидеры стран-членов Большой семерки согласились разблокировать $50 миллиардов для Украины до конца 2024 года. Об этом сообщило издание AFP со ссылкой на французскую сторону.

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Эти $50 млрд будут получены из прибыли от замороженных российских активов (их около $280 млрд).

Окончательное решение будет принято на встрече лидеров стран 13-15 июня.

Японская газета Nikkei со ссылкой на собственные источники описывала выделение этих средств так: G7 планирует создать новый фонд для поддержки Украины – используют будущие доходы от замороженных активов РФ.

Деньги же планируют давать в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать, утверждает издание.

О том, что страны G7 сошлись по выделению этих $50 млрд в конце мая, заявляло агентство Bloomberg.

8 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: они вместе с американским лидером Джо Байденом надеются, что все страны G7 согласятся на такой фонд для Украины.

В G7 входят: США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие.

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