Лідери G7 погодили передання Україні $50 млрд із прибутків від російських активів – AFP
Лідери країн-членів Великої сімки погодилися розблокувати $50 мільярдів для України до кінця 2024 року. Про це повідомило видання AFP із посиланням на французьку сторону.
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Ці $50 млрд будуть отримані з прибутку від заморожених російських активів (їх близько $280 млрд).
Остаточне рішення буде ухвалено під час зустрічі лідерів країн 13-15 червня.
Японська газета Nikkei із посиланням на власні джерела описувала виділення цих коштів так: G7 планує створити новий фонд для підтримки України – використають майбутні доходи від заморожених активів РФ.
Гроші ж планують давати у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати, стверджує видання.
Про те, що країни G7 зійшлися щодо виділення цих $50 млрд наприкінці травня, заявляла агенція Bloomberg.
8 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив: вони разом з американським лідером Джо Байденом сподіваються, що всі країни G7 погодяться на такий фонд для України.
- До G7 входять: США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада.
- 6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.
- Євросоюз надасть Україні у липні 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів, 90% цієї суми піде на зброю.
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