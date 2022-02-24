Лидеры Германии об атаке России на Украину: Мир не забудет этот позорный для России день
Новое вторжение России в Украину – это грубое нарушение международного права, ему нет оправдания и мировое сообщество будет солидарно в своей реакции на "позорный" поступок Владимира Путина. Об этом заявили утром 24 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок.
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"Нападение России на Украину является грубым нарушением международного права. Для этого нет никакого оправдания", – написал Шольц в Twitter.
Канцлер добавил, что осуждает "необдуманный" поступок Путина. Он подчеркнул, что Германия солидарна с Украиной и ее народом.
Бербок написала в Twitter, что нападением на Украину Россия нарушила базовые правила международного порядка.
"Мир не забудет этот позорный для России день", – написала министр.
Глава МИД подчеркнула, что Германия будет реагировать на вторжение России в Украину вместе с партнерами – их "солидарность ориентирована на Украину".
- Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
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