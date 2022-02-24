Лидеры Германии об атаке России на Украину: Мир не забудет этот позорный для России день

Новое вторжение России в Украину – это грубое нарушение международного права, ему нет оправдания и мировое сообщество будет солидарно в своей реакции на "позорный" поступок Владимира Путина. Об этом заявили утром 24 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок.

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"Нападение России на Украину является грубым нарушением международного права. Для этого нет никакого оправдания", – написал Шольц в Twitter.

Канцлер добавил, что осуждает "необдуманный" поступок Путина. Он подчеркнул, что Германия солидарна с Украиной и ее народом.

Бербок написала в Twitter, что нападением на Украину Россия нарушила базовые правила международного порядка.

"Мир не забудет этот позорный для России день", – написала министр.

Глава МИД подчеркнула, что Германия будет реагировать на вторжение России в Украину вместе с партнерами – их "солидарность ориентирована на Украину".

Сегодня, в пять утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.

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Яна Катасонова

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