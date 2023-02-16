Лидеры Польши и Британии обдумывают, что еще можно сделать для победы Украины в войне

Президент Польши Анджей Дуда встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для обсуждения вопросов безопасности и поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщило польское информагентство Polska Agencja Prasowa.

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Лидеры Польши и Великобритании встретились в Лондоне. Главными темами переговоров стали оборона, безопасность, в том числе энергетическая, и поддержка Украины.

В начале встречи Риши Сунак отметил, что обсудит с президентом Дудой то, что еще можно сделать, чтобы Украина победила в войне.

Президент Польши поблагодарил Сунака за его безоговорочную поддержку Украины, "значительный вклад в повышение нашей безопасности" и размещение британского ЗРК противовоздушной обороны Sky Sabre на территории Польши, что предоставило гарантии безопасности польского воздушного пространства.

"Мы хотим больше техники НАТО на восточном фланге. Нашу безопасность нужно укреплять не потому, что нам придется защищаться, а чтобы у нас была серьезная сила сдерживания", – сказал Дуда.

Он добавил, что Великобритания усиливает безопасность региона и является важным союзником в это тяжелое время.

8 февраля 2023 года Владимир Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком.

12 февраля президенты Польши и Литвы были уверены, что Россия начнет вторжение, и потому решили отправиться в Киев.

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Юлія Завадська

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