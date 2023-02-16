UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лидеры Польши и Британии обдумывают, что еще можно сделать для победы Украины в войне

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 18:13
Лидеры Польши и Британии обдумывают, что еще можно сделать для победы Украины в войне - Фото
Риши Сунак и Анджей Дуда (Фото: Polska Agencja Prasowa)

Президент Польши Анджей Дуда встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для обсуждения вопросов безопасности и поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом сообщило польское информагентство Polska Agencja Prasowa.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Лидеры Польши и Великобритании встретились в Лондоне. Главными темами переговоров стали оборона, безопасность, в том числе энергетическая, и поддержка Украины.

В начале встречи Риши Сунак отметил, что обсудит с президентом Дудой то, что еще можно сделать, чтобы Украина победила в войне.

Президент Польши поблагодарил Сунака за его безоговорочную поддержку Украины, "значительный вклад в повышение нашей безопасности" и размещение британского ЗРК противовоздушной обороны Sky Sabre на территории Польши, что предоставило гарантии безопасности польского воздушного пространства.

"Мы хотим больше техники НАТО на восточном фланге. Нашу безопасность нужно укреплять не потому, что нам придется защищаться, а чтобы у нас была серьезная сила сдерживания", – сказал Дуда.

Он добавил, что Великобритания усиливает безопасность региона и является важным союзником в это тяжелое время.

Читайте также: Сунак: Мы поможем Украине защититься от России, победа должна быть в этом году.

Юлія Завадська
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 