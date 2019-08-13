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LIGA.net начала проект с USAID и Internews. Что это значит

LIGA.net начала проект с USAID и Internews. Что это значит - Фото
13.08.2019, 08:08

Следующие 9 месяцев редакция будет детально изучать и освещать ряд важных для Украины общественно-политических тем. Спасибо партнерам за поддержку

Информационное агентство LIGA.net запускает проект в рамках "Медийной программы", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуется международной организацией Internews.

В рамках этого сотрудничества редакция запланировала акцентированное развивитие нескольких актуальных тем, среди которых: укрепление медиаграмотности молодых украинцев; развитие региональных медиа и профессиональная поддержка журналистов в разных областях Украины; совершенствование инструментов противодействия фейкам, пропаганде и борьбе с джинсой в медиа.

Сотрудничество с USAID и Internews строится на невмешательстве в редакционную политику LIGA.net. Темы, формат, героев выбирает редакция и не согласовывает с партнерами. Все материалы, созданные в рамках сотрудничества, будут иметь соответствующую маркировку (при содействии USAID-Internews; логотипы организаций).

Редакции близки цели партнеров и у нас схожие ценности, что и легло в основу сотрудничества. LIGA.net благодарна за содействие в освещении важных для страны общественно-политических тем.

 USAID - Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID). Федеральный орган госуправления США в области оказания помощи за рубежом.
Internews - международная некоммерческая организация с отделениями в более чем 70 странах. Специализируется на развитии медиа и содействию независимой журналистике по всему миру.
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usaid liga.net Internews
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