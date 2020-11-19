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Ликвидация ВАКС станет последним ударом по антикоррупционной системе – Сытник

19.11.2020, 17:00
Ликвидация ВАКС станет последним ударом по антикоррупционной системе – Сытник - Фото
Артем Сытник (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Если КСУ ликвидирует ВАКС, то эту проблему невозможно будет решить ближайшие пять-семь лет, считает глава НАБУ Артем Сытник

Если Конституционный суд признает неконституционным закон о Высшем антикоррупционном суде, это будет "последним ударом" по антикоррупционной инфраструктуре страны. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в ходе форума "Диалоги о реформе".

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"Наибольший риск сейчас в том, что... если будет решение суда (КСУ – ред.) по отмене Антикоррупционного суда – это действительно будет проблема, которую за ближайшие пять-семь лет уже невозможно будет решить", – заявил Сытник.

По его словам, отмена Конституционным судом статьи о наказании за недостоверное декларирование "была очень болезненным ударом по антикоррупционной инфраструктуре", однако система продолжает работать: "Но последний удар, который могут сейчас нанести, а это именно по делу о ВАКС, тогда это будет удар, последствия которого очень тяжело исправить в ближайшей и даже среднесрочной перспективе". 

  • 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр е-деклараций.
  • 17 сентября КСУ открыл дело по представлению 49 нардепов, большая часть которых из ОПЗЖ, по поводу конституционности закона о ВАКС.

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Владислав Сердюк
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