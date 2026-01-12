Литва готова привлечь сухопутные силы, ПВО и корабль для поддержания мира в Украине

Вильнюс рассматривает возможность передачи корабля и привлечения войск и ПВО к поддержанию мира в Украине

Гитанас Науседа (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Литва подтвердила готовность поддержать Украину в рамках будущих гарантий безопасности, в частности сухопутными силами, противовоздушной обороной и морскими возможностями. Об этом заявивший президент Литвы Гитанас Науседа в интервью национальному вещателю LRT.

"Важно понимать, что поддержка мира должна обеспечиваться во всех доменах – на море, на суше и в воздухе. И участие разных стран, надо признать, далеко не одинаково: одни готовы дать больше, другие меньше. Литва, с учетом своего размера и возможностей, делает очень ощутимый вклад", – заявил он.

Литовские военные прибудут не для ведения боевых действий, а для поддержания безопасности. При этом конкретные решения еще не принимались.

Литва готова присоединиться сухопутными войсками и противовоздушной обороной. Однако страна не может предоставить системы Patriot, поскольку не имеет их на вооружении. Вопрос возможного предоставления систем NASAMS в настоящее время является преждевременным.

Что касается конкретных сухопутных подразделений, президент подчеркнул, что окончательный состав и численность военных еще будут уточняться. Все будет зависеть от потребностей Украины и вклада других партнеров.

Среди помощи может быть также корабль.

"Это корабль, но еще раз повторю: сейчас очень рано все это конкретизировать, поскольку и на этом заседании "коалиции желающих" детали по конкретным средствам еще не обсуждались. Они появятся позже, потому что сейчас работа ждет начальников штабов, которые продолжат обсуждение", – рассказал он.

По словам Науседы, возможная конфигурация участия Литвы может измениться в зависимости от того, какие способности другие страны будут готовы предоставить в большем или меньшем объеме.

"Позиция американцев такова: они констатируют приближение к мирному соглашению, но я остаюсь осторожным, потому что мы уже неоднократно говорили о приближении, после чего снова происходил откат. Поэтому сегодня говорить о мире и о том, что он может наступить в ближайшие недели, преждевременно", – отметил президент.