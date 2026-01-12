Литва готова залучити сухопутні сили, ППО та корабель для підтримки миру в Україні
Литва підтвердила готовність підтримати Україну в межах майбутніх гарантій безпеки, зокрема сухопутними силами, протиповітряною обороною та морськими спроможностями. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю національному мовнику LRT.
"Важливо розуміти, що підтримка миру має забезпечуватись у всіх доменах – на морі, на суші та в повітрі. І участь різних країн, треба визнати, далеко не однакова: одні готові дати більше, інші менше. Литва, з урахуванням свого розміру та можливостей, робить дуже відчутний внесок", – заявив він.
Литовські військові прибудуть не для ведення бойових дій, а для підтримки безпеки. Водночас конкретні рішення ще не ухвалювали.
Що стосується конкретних сухопутних підрозділів, президент наголосив, що остаточний склад і чисельність військових ще уточнюватимуться. Все залежатиме від потреб України та внеску інших партнерів.
Серед допомоги може бути також корабель.
"Це корабель, але ще раз повторю: зараз дуже рано все це конкретизувати, оскільки і на цьому засіданні "коаліції охочих" деталі щодо конкретних засобів ще не обговорювали. Вони з'являться пізніше, бо зараз робота чекає на начальників штабів, які продовжать обговорення", – розповів він.
За словами Науседи, можлива конфігурація участі Литви може змінюватися залежно від того, які спроможності інші країни будуть готові надати у більшому або меншому обсязі.
"Позиція американців така: вони констатують наближення до мирної угоди, але я залишаюся обережним, бо ми вже неодноразово говорили про наближення, після чого знову відбувався відкат. Тому сьогодні говорити про мир і про те, що він може настати найближчими тижнями, передчасно", – зазначив президент.
- 6 січня у Франції відбулась зустріч "коаліції охочих". За результатами перемовин була підписана Паризька декларація "Надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні".
- 7 січня міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що після настання миру країна могла б спрямувати до України кілька сотень своїх військових.
