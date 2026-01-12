Литва готова залучити сухопутні сили, ППО та корабель для підтримки миру в Україні

Вільнюс розглядає можливість передання корабля та залучення військ і ППО до підтримки миру в Україні

ГІтанас Науседа (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Литва підтвердила готовність підтримати Україну в межах майбутніх гарантій безпеки, зокрема сухопутними силами, протиповітряною обороною та морськими спроможностями. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю національному мовнику LRT.

"Важливо розуміти, що підтримка миру має забезпечуватись у всіх доменах – на морі, на суші та в повітрі. І участь різних країн, треба визнати, далеко не однакова: одні готові дати більше, інші менше. Литва, з урахуванням свого розміру та можливостей, робить дуже відчутний внесок", – заявив він.

Литовські військові прибудуть не для ведення бойових дій, а для підтримки безпеки. Водночас конкретні рішення ще не ухвалювали.

Литва готова долучитись сухопутними військами та протиповітряною обороною. Але країна не може надати системи Patriot, оскільки не має їх на озброєнні. Питання можливого надання систем NASAMS на даний час є передчасним.

Що стосується конкретних сухопутних підрозділів, президент наголосив, що остаточний склад і чисельність військових ще уточнюватимуться. Все залежатиме від потреб України та внеску інших партнерів.

Серед допомоги може бути також корабель.

"Це корабель, але ще раз повторю: зараз дуже рано все це конкретизувати, оскільки і на цьому засіданні "коаліції охочих" деталі щодо конкретних засобів ще не обговорювали. Вони з'являться пізніше, бо зараз робота чекає на начальників штабів, які продовжать обговорення", – розповів він.

За словами Науседи, можлива конфігурація участі Литви може змінюватися залежно від того, які спроможності інші країни будуть готові надати у більшому або меншому обсязі.

"Позиція американців така: вони констатують наближення до мирної угоди, але я залишаюся обережним, бо ми вже неодноразово говорили про наближення, після чого знову відбувався відкат. Тому сьогодні говорити про мир і про те, що він може настати найближчими тижнями, передчасно", – зазначив президент.