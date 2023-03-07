Литва готовит новый пакет поддержки для Украины. Об этом говорилось на встрече министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса с первым заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Александром Павлюком, который прибыл в Литву, чтобы поделиться опытом приобретенных уроков интеграции военизированных структур в состав Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные возможности. Мы также занимаем жесткую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет поддержки для Украины", — сказал глава оборонного ведомства Литвы.

К настоящему времени Литва предоставила Украине военную поддержку почти на 409 миллионов евро, отметили в Минобороны Украины.

Значительная часть поддержки состоит из военной подготовки. В нынешнем году планируется подготовить 1600 бойцов. Инструкторы литовской армии обучают украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и путем присоединения к учебной миссии ЕС и таким международным инициативам, как Interflex. Также планируется подготовить курсы по разминированию в Литве совместно с северными странами.

Анушаускас также подчеркнул, что Литва интенсивно готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом в Вильнюсе, где, среди других важных вопросов, будут искать согласие относительно перспектив членства Украины.

25 февраля сообщалось, что в Литве на телемарафоне Radarom! собрали 14 млн евро на покупку радаров для ВСУ.

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Вадим Ребрина

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