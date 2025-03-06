Литва на фоне войны в Украине вышла из конвенции о кассетных боеприпасах

В Вильнюсе считают, что для сдерживания потенциального агрессора нужны все средства

Боеприпасы (Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA)

В четверг, 6 марта, Литва официально вышла из международной конвенции, запрещающей покупку, использование и производство кассетных боеприпасов. Об этом сообщил вещатель LRT.

Сейм проголосовал за выход из конвенции в июле 2024 года. Осенью Литва подала необходимые документы в Организацию объединенных наций, и с этого дня вступил в силу шестимесячный срок для принятия решения о выходе из конвенции. Он зако именно 6 марта.

Кассетный боеприпас – это контейнер воздушного или наземного запуска, содержащий от десятков до сотен вторичных боеприпасов.

Литва вышла из конвенции, аргументируя это тем, что это оружие используется Россией. В Вильнюсе считают, что для сдерживания потенциального агрессора требуются все средства.

Критики использования этих боеприпасов в военных конфликтах утверждают, что их трудно контролировать, и что они представляют непропорциональный риск для гражданского населения.

Власти Литвы пообещали минимизировать потенциальные негативные последствия использования этого оружия, в частности, разработать алгоритм сбора неразорвавшихся боеприпасов в кратчайшие сроки после любой потенциальной военной операции.

СПРАВКА. Кассетные средства поражения – это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. Они отличаются широким спектром действия и предназначены для поражения живой силы или ликвидации колонны военной техники. В 2008 году такие средства поражения были запрещены конвенцией о кассетных боеприпасах. Они относятся к категории оружия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. Конвенцию ратифицировали более 100 государств, в том числе большинство стран Европейского Союза, кроме Польши, Эстонии, Латвии, Греции, Финляндии и Румынии. Украина, США и Россия тоже не ратифицировали документ.

3 июля 2024 года правительство Литвы одобрило предложение Министерства национальной обороны о денонсации конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов.

Россия регулярно применяет подобные боеприпасы в войне против Украины. Галущенко сообщал, что оккупанты атакуют энергосистему кассетными боеприпасами, чтобы нанести максимум ущерба.