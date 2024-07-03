Литва выйдет из конвенции о запрете кассетных боеприпасов: Война показала – без них сложно

Флаг Литвы (Иллюстративное фото: EPA)

3 июля правительство Литвы одобрило предложение Министерства национальной обороны о денонсации конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов. Об этом сообщил национальный вещатель LRT.

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В оборонном ведомстве пояснили, что имеет смысл денонсировать конвенцию, поскольку после ратификации документа в 2011 году ситуация с национальной безопасностью принципиально изменилась.

"Также война России против Украины показала, что эффективно заменить использование кассетных боеприпасов и их оборонный потенциал, чтобы противостоять широкомасштабной атаке крайне сложно", — подчеркнули в Минобороны страны.

Большинство соседних стран региона не являются участниками конвенции. Из граничащих с Россией государств к ней присоединились только Литва и Норвегия, пишет LRT.

"Кассетные боеприпасы являются очень эффективным средством обороны, поскольку ими можно защитить большую территорию, они повышают эффективность защиты от целей, занимающих обширную территорию", — отметили в Минобороны Литвы.

Также в ведомстве утверждают, что запрет на такие боеприпасы ограничивает обороноспособность и боевую мощь Литвы, снижает эффективность сдерживания, что дает потенциальному агрессору преимущество. В министерстве отметили, что даже после выхода из конвенции Литва будет соблюдать принятые принципы международного гуманитарного права.

LRT пишет, что законодательную инициативу еще должны одобрить Сейм и президент Литвы Гитанас Науседа. Однако канцелярия президента сообщала, что глава государства поддерживает выход из конвенции.

Министр обороны страны Лауринас Кащюнас отметил, что денонсация состоится только через шесть месяцев после того, как парламент примет окончательное решение. Соответствующий документ должен поступить в Сейм 11 июля.

СПРАВКА. Кассетные средства поражения – это снаряды, ракеты или бомбы, состоящие из открывающихся в воздухе контейнеров, разбрасывающих много малокалиберных бомб на большой территории. Они отличаются широким спектром действия и предназначены для поражения живой силы или ликвидации колонны военной техники. В 2008 году такие средства поражения были запрещены конвенцией о кассетных боеприпасах. Они относятся к категории оружия, которое наносит чрезмерные повреждения или имеет неизбирательное действие. Конвенцию ратифицировали более 100 государств. Украина, США и Россия не ратифицировали документ.

Россия в войне против Украины регулярно применяет кассетные боеприпасы. В частности, 16 мая россияне ударили кассетными снарядами по Харьковской области, ранения получили шесть человек, среди которых начальник Волчанской ГВА.

15 июня РФ ударила по деревне в Донецкой области снарядами с кассетной частью, в результате чего погибли три человека.

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