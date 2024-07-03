Литва виходить з конвенції про заборону касетних боєприпасів: Війна показала – без них складно

Прапор Литви (Ілюстративне фото: EPA)

3 липня уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства національної оборони про денонсацію конвенції, що забороняє використання касетних боєприпасів. Про це повідомив національний мовник LRT.

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У оборонному відомстві пояснили, що є сенс денонсувати конвенцію, оскільки після ратифікації документа у 2011 році ситуація з національною безпекою принципово змінилася.

"Також війна Росії проти України показала, що ефективно замінити використання касетних боєприпасів та їхній оборонний потенціал, щоби протистояти широкомасштабній атаці, вкрай складно", – наголосили в Міноборони країни.

Більшість сусідніх країн регіону не є учасниками конвенції. З держав, які межують з Росією, до неї приєдналися лише Литва та Норвегія, пише LRT.

"Касетні боєприпаси є дуже ефективним засобом оборони, оскільки ними можна захистити велику територію, вони підвищують ефективність захисту від цілей, які займають велику територію", – зазначили в Міноборони Литви.

Також у відомстві стверджують, що заборона таких боєприпасів обмежує обороноздатність і бойову міць Литви, знижує ефективність стримування, що дає потенційному агресору перевагу. У міністерстві зазначили, що навіть після виходу з конвенції Литва дотримуватиметься ухвалених принципів міжнародного гуманітарного права.

LRT пише, що законодавчу ініціативу ще мають схвалити Сейм і президент Литви Гітанас Науседа. Однак канцелярія президента повідомляла, що глава держави підтримує вихід країни з конвенції.

Міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас зазначив, що денонсація відбудеться лише через шість місяців після того, як парламент ухвалить остаточне рішення. Відповідний документ має надійти до Сейму 11 липня.

ДОВІДКА Касетні засоби ураження – це снаряди, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі й розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Вони вирізняються широким спектром дії та призначені для ураження живої сили або ліквідації колони військової техніки. У 2008 році такі засоби ураження були заборонені конвенцією про касетні боєприпаси. Вони належать до категорії зброї, яка завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. Конвенцію ратифікували понад 100 держав, зокрема більшість країн Європейського Союзу, крім Польщі, Естонії, Латвії, Греції, Фінляндії та Румунії. Україна, США та Росія також не ратифікували документ.

Росія у війні проти України регулярно застосовує касетні боєприпаси. Зокрема, 16 травня росіяни вдарили касетними снарядами по Харківській області, поранень зазнали шестеро людей, серед яких начальник Вовчанської МВА.

15 червня РФ вдарила по селу в Донецькій області снарядами з касетною частиною, унаслідок чого загинули три людини.

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