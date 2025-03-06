Литва на тлі війни в Україні вийшла з конвенції про касетні боєприпаси

У Вільнюсі вважають, що для стримування потенційного агресора потрібні всі засоби

Боєприпаси (Ілюстративне фото: Yahya Arhab/EPA)

У четвер, 6 березня, Литва офіційно вийшла з міжнародної конвенції, що забороняє придбання, використання і виробництво касетних боєприпасів. Про це повідомив мовник LRT.

Сейм проголосував за вихід із конвенції ще в липні 2024 року. Восени Литва подала необхідні документи в Організацію об’єднаних націй, і з цього дня набув чинності шестимісячний термін для ухвалення рішення про вихід із конвенції. Він сплив саме 6 березня.

Касетний боєприпас – це контейнер повітряного або наземного запуску, що містить від десятків до сотень вторинних боєприпасів.

Литва вийшла з конвенції, аргументуючи це тим, що ця зброя використовується Росією. У Вільнюсі вважають, що для стримування потенційного агресора потрібні всі засоби.

Критики використання цих боєприпасів у військових конфліктах стверджують, що їх важко контролювати й вони становлять непропорційний ризик для цивільного населення.

Влада Литви пообіцяла мінімізувати потенційні негативні наслідки використання цієї зброї, зокрема, розробити алгоритм збору боєприпасів, що не вибухнули, в найкоротші терміни після будь-якої потенційної військової операції.

ДОВІДКА Касетні засоби ураження – це снаряди, ракети або бомби, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі й розкидають багато малокаліберних бомб на великій території. Вони вирізняються широким спектром дії та призначені для ураження живої сили або ліквідації колони військової техніки. У 2008 році такі засоби ураження були заборонені конвенцією про касетні боєприпаси. Вони належать до категорії зброї, що завдає надмірних ушкоджень або має невибіркову дію. Конвенцію ратифікували понад 100 держав, зокрема більшість країн Європейського Союзу, крім Польщі, Естонії, Латвії, Греції, Фінляндії та Румунії. Україна, США та Росія також не ратифікували документ.