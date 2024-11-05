Литва обвинила Россию в отправке взрывоопасных посылок в страны Европы

Кястутис Будрис (Фото:obzor.lt)

Литва обвинила спецслужбы России в отправке взрывоопасных посылок в европейские страны. Об этом заявил советник президента Литвы Кястутис Будрис в эфире радиостанции Ziniu.

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"Мы говорим нашим союзникам, что это не случайность, это часть военных операций. Нам необходимо нейтрализовать и пресечь это у источника, а источником является российская военная разведка", – сказал он отметив, что этот случай "требует ответа НАТО".

По информации Reuters, это первое публичное заявление Литвы, в котором прямо обвиняется российская сторона. Ранее западные страны и разведка указывали на Россию, как на вероятный источник серии актов саботажа, которые направлены на дестабилизацию союзников Украины.

Речь идет о событиях в июле 2024 года, когда на курьерских складах в Великобритании и Германии возникли пожары, а в Польше сгорел грузовик курьерской компании из-за взрывоопасных посылок. В октябре польская газета Gazeta Wyborcza сообщила, что посылки были отправлены из Литвы.

Сообщалось также, что задержаны четыре человека в ходе расследования, а конечной целью заговора, по предварительным данным, была отправка взрывоопасных посылок в США и Канаду.