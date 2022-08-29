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Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 17:01
Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью - Фото
Фото: пресс-служба EPSO-G

Литва завершила строительство физического заградительного барьера на всей протяженности сухопутной границы с Беларусью. Об этом пишет литовское агентство BNS со ссылкой на заявление подрядчика строительства, компании EPSO-G.    

Физический барьер — забор и колючая проволока — установлен на участках протяженностью около 550 км. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер. 

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По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните спецкомиссия подтвердила, что работа по строительству забора завершена, осталось только подтвердить формальное завершение проекта. 

Премьер подчеркнула, что забор не является "чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции". До конца года Литва должна еще завершить установку электронных систем наблюдения за границей.  

Литва приняла решение полностью оградиться от Беларуси забором в прошлом году после наплыва нелегальных мигрантов с беларуской территории. В Вильнюсе посчитали это гибридной атакой режима Лукашенко. 

В последнее несколько месяцев число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. Только за прошедшие выходные литовские пограничники задержали 125 человек.  

В минувшем году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4200 человек. 

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Роман Брыль
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