Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью

Литва завершила строительство физического заградительного барьера на всей протяженности сухопутной границы с Беларусью. Об этом пишет литовское агентство BNS со ссылкой на заявление подрядчика строительства, компании EPSO-G.

Физический барьер — забор и колючая проволока — установлен на участках протяженностью около 550 км. Общая протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, из них более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

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По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните спецкомиссия подтвердила, что работа по строительству забора завершена, осталось только подтвердить формальное завершение проекта.

Премьер подчеркнула, что забор не является "чем-то, что может стопроцентно защитить государство от нелегальной миграции". До конца года Литва должна еще завершить установку электронных систем наблюдения за границей.

Литва приняла решение полностью оградиться от Беларуси забором в прошлом году после наплыва нелегальных мигрантов с беларуской территории. В Вильнюсе посчитали это гибридной атакой режима Лукашенко.

В последнее несколько месяцев число мигрантов, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. Только за прошедшие выходные литовские пограничники задержали 125 человек.

В минувшем году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4200 человек.

20 декабря 2021 года МВД Литвы заявил, что Беларусь перебрасывает на границу мигрантов и это можно считать "гибридной атакой". К концу декабря Литва из-за миграционного кризиса выстроила ограждения на границе с Беларусью: проложено 150 км колючей проволоки и 10 км забора.

15 июля 2022 года полностью достроена стена на границе Польши с Беларусью.

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Роман Брыль

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