Литва отгораживается от Беларуси колючей проволокой: перекрыто более 150 км – фото

Литва из-за миграционного кризиса выстроила ограждения на границе с Беларусью: проложено 150 км колючей проволоки и 10 км забора. Проделанную работу глава комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Кащюнас в Facebook назвал "итогами года".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"И грядущий год в этом плане должен стать годом прорыва – в сентябре 2022 года закончим проект строительства стены на границе между Литвой и Беларусью", – отметил он.

По словам Кащюнаса, в следующем году с помощью возведения стены Литва сможет контролировать границу: как незаконную миграцию, так и контрабанду. Он добавил, что Евросоюз пообещал увеличить финансирование на укрепление границы.

Чиновник подчеркнул, что Литва стремится к "самой современной системе безопасности границ в Европе" – это "стратегическая цель на ближайший год".

8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.

Литовские военные заявили, что откроют огонь, если через границу из Беларуси будут прорываться вооруженные "зеленые человечки".

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.

Читайте также: Беларусь перебрасывает мигрантов к нашей границе – МВД Латвии

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.