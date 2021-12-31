Литва отгораживается от Беларуси колючей проволокой: перекрыто более 150 км – фото
Литва из-за миграционного кризиса выстроила ограждения на границе с Беларусью: проложено 150 км колючей проволоки и 10 км забора. Проделанную работу глава комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Кащюнас в Facebook назвал "итогами года".
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"И грядущий год в этом плане должен стать годом прорыва – в сентябре 2022 года закончим проект строительства стены на границе между Литвой и Беларусью", – отметил он.
По словам Кащюнаса, в следующем году с помощью возведения стены Литва сможет контролировать границу: как незаконную миграцию, так и контрабанду. Он добавил, что Евросоюз пообещал увеличить финансирование на укрепление границы.
Чиновник подчеркнул, что Литва стремится к "самой современной системе безопасности границ в Европе" – это "стратегическая цель на ближайший год".
- 8 ноября 2021 года мигранты из ближневосточных стран, свезенные к польско-беларуской границе, попытались нелегально попасть на территорию Евросоюза, они разбили у пропускного пункта Кузница лагерь.
- Литовские военные заявили, что откроют огонь, если через границу из Беларуси будут прорываться вооруженные "зеленые человечки".
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Россия может использовать миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза как прикрытие своих активных действий, направленных против Украины.
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