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Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета имени Шевченко

17.03.2021, 19:54
Литвин проиграл выборы ректора Киевского национального университета имени Шевченко - Фото
Владимир Литвин (фото - LIGA.net)

В первом туре выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Решение о втором туре должна принять Центральная избирательная комиссия в ближайшие дни. Об этом LIGA.net сообщил источник в университете.

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Во второй тур проходят проректор КНУ Владимир Бугров и доктор экономических наук, профессор Александр Рожко.

Решение о проведении второго тура выборов примет ЦВК.

Таким образом, бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, который баллотировался на пост ректора, проиграл выборы.

Ректора университета выбирают каждые пять лет. Сейчас КНУ возглавляет Леонид Губерский. 28 октября 2008 года он стал ректором вуза, а 20 октября 2015 года его переизбрали.

  • 25 ноября 2020 года прошли первые выборы ректора. В первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Во второй тур прошли Бугров и директор научно-учебного "Института геологии" КНУ Сергей Выжва. Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50%, было решено провести новые выборы.
  • 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет поручил СБУ рассмотреть вопрос открытия уголовного производства против депутатов 6 созыва Рады, которые в 2010 году голосовали за ратификацию харьковских соглашений. "Тут очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые, как, например, Владимир Литвин, предлагают себя на должность ректора Киевского национального университета им. Шевченко", – сказал Данилов.
  • Литвин обвинил Данилова в том, что он, сделав это заявление, якобы вмешался в процесс выборов ректора КНУ.
Вадим Ребрина
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владимир литвин КНУ им Т. Шевченко
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