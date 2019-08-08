Лобби. "Представитель" Зеленского в США: Это была моя инициатива

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Загадочный американский адвокат, который нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, чтобы поднять авторитет новоизбранного президента Украины во время своей кампании, нарушил свое молчание, заявив в эксклюзивном интервью Радио Свобода, что он заплатил почти $70 000 за работу из своего кармана - из симпатии к Владимиру Зеленскому.

"Это была моя инициатива… и я был счастлив сделать это", - заявил Маркус Коэн.

"Я заплатил за это", - сказал Коэн, добавив, что он сделал это "по доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его президентской кампании. Он не уточнил, как он получил деньги.

Журналисты RFE/RL сегодня, 8 августа, в Стамбуле спросили у Зеленского о Коэне. По их данным, Зеленский не отрицал, что встреча с Коэном была, но сказал, что не помнит ту краткую встречу, произошедшую в напряженное время избирательной кампании, о которой говорит адвокат.

Однако, продолжил президент, он уверен, что не просил Коэна или кого-либо еще лоббировать его интересы.

"Я никого не просил, никто мне ничего не предлагал, я никому не платил, я ни у кого ничего не брал. Я - мой лоббист", - сказал Зеленский.

Из этого в RFE/RL сделали вывод: будучи кандидатом в президенты в апреле, Зеленский не просил профессиональной помощи, чтобы поднять свой профиль в Соединенных Штатах, и он не предоставил Коэну Signal Group $70 000 за эту работу.

Отмечается, что Коэн сказал, что впервые услышал о Зеленском и был представлен его председателю предвыборной кампании Ивану Баканову через друга, которого он отказался назвать. Это было весной.

"В то время я ничего не знал о Зеленском, - сказал Коэн. - Я посмотрел на него. Я смотрел его телешоу на Netflix (комедийный сериал Слуга народа)".

По словам Коэна, помимо того, что его привлекает комик, ставший политиком, он был впечатлен его сильной "антикоррупционной позицией".

1 августа лоббистская компания Signal Group Consulting опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая этого года. Согласно документам, представленным Министерству юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар $60 000 и на возмещение расходов - $9371. Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине.

Зеленского категорически отрицает существование контракта с лоббистами.

6 августа выяснилось, что некий Маркус Коэн, указанный в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, LLC как представитель интересов Зеленского и подписывавший за него документы в Вашингтоне, не имеет офиса по адресу, указанному в документе.

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