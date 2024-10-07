Во Львовской области отстранили директора спецучреждения, где издевались над детьми

Насилие над детьми (Иллюстретивное фото: freepik)

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на видео жесткого обращения с воспитанниками учебно-реабилитационного центра во Львовской области. Офис генпрокурора уже допросил более 40 человек.

В ОГП сообщили, что по факту совершения побоев, истязаний и сексуального насилия продолжается досудебное расследование. Следователи уже допросили 46 человек, провели обыски, а детей, которые могли пострадать, переместили в другое учебное заведение. Директор учебно-реабилитационного центра отстранен от выполнения своих обязанностей.

Лубинец отметил, что об инциденте стало известно еще в конце сентября и ситуация находится под его контролем. Он также подчеркнул, что для безопасности детей нужно переместить их в другое учебное заведение.

"Ожидаю быстрых решений и действенных шагов от Львовской областной военной администрации и службы по делам детей. Ведь нельзя жестоко и ненадлежаще обращаться с детьми. Они заслуживают соблюдения всех их прав", — заявил омбудсмен.

7 октября в сети начало распространяться видео, на котором учительница учебно-реабилитационного центра бьет ребенка железным прутом и кулаками, при этом обзывая "скотинякою". Инцидент получил огласку еще 27 сентября, после чего туда сразу приехал омбудсмен Лубинец и волонтеры-психологи.