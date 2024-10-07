На Львівщині відсторонили директора спецзакладу, де знущалися з дітей

Насильство над дітьми (Ілюстрівне фото: freepik)

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео жорсткого поводження з вихованцями навчально-реабілітаційного центру у Львівській області. Офіс генпрокурора вже допитав понад 40 осіб та відсторонив керівника закладу.

В ОГП повідомили, що за фактом вчинення побоїв, мордування та сексуального насильства триває досудове розслідування. Слідчі вже допитали 46 осіб, провели обшуки, а дітей, які могли постраждати, перемістили до іншого навчального закладу. Директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання своїх обов'язків.

Лубінець зазначив: про інцидент стало відомо ще наприкінці вересня і наразі ситуація перебуває під його контролем. Він також наголосив, що задля безпеки дітей треба перемістити їх в інший навчальний заклад.

"Очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та служби у справах дітей. Адже не можна жорстоко й неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав", — заявив омбудсмен.

7 жовтня в мережі почало ширитися відео, на якому вчителька навчально-реабілітаційного центру б’є дитину залізним прутом і кулаками, при цьому обзиваючи "скотинякою". Інцидент набув розголосу ще 27 вересня, після чого туди одразу приїхав омбудсмен Лубінець та волонтери-психологи.