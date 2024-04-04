Лубинец: В 2023 году было более 1000 случаев конфликтов между ТЦК и гражданскими

В текущем году, по словам омбудсмена, таких случаев уже более 300

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью Суспильному, что в прошлом году ему приходилось сталкиваться с более чем 1000 случаями конфликтов между гражданскими и представителями военкоматов.

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У омбудсмена спросили, сколько было "громких эпизодов" и конфликтов между гражданскими и ТЦК.

"Более 1000 в 2023-м. В этом году — уже более 300 подобных случаев. Это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться. Обращений гораздо больше", – ответил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, был ли хотя бы единственный случай, когда сотрудник военкомата был наказан, Лубинец отметил: "Меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания".

24 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал несправедливым отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования со стороны общества.

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