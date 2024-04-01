Військкома з Рівненщини, який цілувався з колегами, переведуть у бойову частину

Оперативне командування "Захід" повідомило, що військком за власною ініціативою склав рапорт на переведення

Фото: Генштаб ЗСУ

Начальник одного з військкоматів Рівненської області написав рапорт на переведення в бойову частину після злитого у мережу відео, на якому він у різні проміжки часу цілується з різними жінками. Про це повідомили у пресслужбі оперативного командування "Захід".

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"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин", – йдеться у повідомленні.

Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом.

У командуванні зазначили, що не мають претензій до того, як військком виконував свою роботу, але "особисті питання військовослужбовці не мають вирішувати на робочому місці".

27 березня у мережі з'явився ролик, в якому військком у різні проміжки часу цілується з щонайменше трьома співробітницями у своєму офісі. Наступного дня було призначено службову перевірку.

24 березня 2024 року командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав несправедливим ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування з боку суспільства.

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