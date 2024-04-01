Военкома из Ровенской области, который целовался с коллегами, переведут в боевую часть

Оперативное командование "Запад" сообщило, что военком по собственной инициативе составил рапорт на перевод

Фото: Генштаб ВСУ

Начальник одного из военкоматов Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после слитого в сеть видео, на котором он в разные промежутки времени целуется с разными женщинами. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Запад".

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"Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", – говорится в сообщении.

Приказ о его назначении на новое место службы подписан соответствующим руководством.

В командовании отметили, что не имеют претензий к тому, как военком выполнял свою работу, но "личные вопросы военнослужащие не должны решать на рабочем месте".

27 марта в сети появился ролик, в котором военком в разные промежутки времени целуется с тремя сотрудницами в своем офисе. На следующий день была назначена служебная проверка.

24 марта 2024 года командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Павлюк назвал несправедливым отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования со стороны общества.

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