Лубінець: У 2023 році було понад 1000 випадків конфліктів між ТЦК та цивільними

У поточному році, за словами омбудсмана, таких випадків вже понад 300

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю Суспільному, що торік йому доводилось стикатися з понад 1000 випадками конфліктів між цивільними та представниками військкоматів.

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В омбудсмана запитали, скільки було "гучних епізодів" та конфліктів між цивільними та ТЦК.

"Понад 1000 у 2023-му. В цьому році — вже більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше", – відповів він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи був хоча б єдиний випадок, коли працівник військкомату був покараний, Лубінець зазначив: "Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання".

24 березня 2024 року командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк назвав несправедливим ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування з боку суспільства.

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