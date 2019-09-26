Лукашенко готов помиловать украинца в обмен на свободу белоруса

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов помиловать украинского журналиста Павла Шаройко в обмен на освобождение белорусского гражданина Юрия Политики, которого в Украине обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает информагентство Белта.

Лукашенко утверждает, что у него была подобная договоренность с пятым президентом Петром Порошенко, но, по его словам, украинская сторона не выполнила обещания.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко... Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что готов выполнить свои обещания, "если украинская сторона выполнит свои".