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Лукашенко готов помиловать украинца в обмен на свободу белоруса

Лукашенко готов помиловать украинца в обмен на свободу белоруса - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
26.09.2019, 15:29

Президент Беларуси утверждает, что такая договоренность уже была, но до сих пор не выполнена

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов помиловать украинского журналиста Павла Шаройко в обмен на освобождение белорусского гражданина Юрия Политики, которого в Украине обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает информагентство Белта.

Лукашенко утверждает, что у него была подобная договоренность с пятым президентом Петром Порошенко, но, по его словам, украинская сторона не выполнила обещания.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко... Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что готов выполнить свои обещания, "если украинская сторона выполнит свои".

  • В ноябре 2017 года в Беларуси по обвинению в "шпионаже" задержали собкора "Украинского радио" Павла Шаройко. В КГБ РБ заявили, что тот "создал агентурную сеть" из белорусов, "которые за деньги собирали данные разведхарактера в военно-политической сфере". ГУР опровергло это.
  • В мае прошлого года Шаройко осудили на восемь лет лишения свободы.
  • Ранее белорусская сторона уже предлагала вариант с помилованием Шаройко.
  • Белоруса Юрия Политику задержали в Украине в июне 2017 года по подозрению в шпионаже. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает.
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Павел Шаройко александр лукашенко Юрий Политика
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