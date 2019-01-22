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22.01.2019, 21:27

Украинского журналиста Шаройко в Беларуси перевели в колонию

Украинского журналиста Шаройко в Беларуси перевели в колонию - Фото
Павел Шаройко

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать

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Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж, перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую исправительную колонию № 2. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игорь Кизима.

Согласно сообщению, Шаройко перевели еще до Нового года. В колонии его уже навещала жена.

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Ранее в КГБ Беларуси заявили, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.

В ноябре 2017 года в Беларуси по обвинению в "шпионаже" задержали собкора "Украинского радио" Павла Шаройко. В КГБ РБ заявили, что тот "создал агентурную сеть" из белорусов, "которые за деньги собирали данные разведхарактера в военно-политической сфере". ГУР опровергло это.

Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова, который якобы курировал Шаройко. В ответ Украина выслала одного дипломата белорусского посольства.

Шаройко в РБ приговорили к более чем 8 годам тюрьмы.

Белоруса Юрия Политику задержали в Украине в июне 2017 года по подозрению в шпионаже. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает.

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Теги: Павел Шаройко, беларусь, журналист, шпионаж
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